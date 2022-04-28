Вратарь «Вест Хэма» Альфонс Ареола поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

«Знаем, что это очень трудный соперник, который выбил несколько сильных клубов, включая «Барселону». Но если ты хочешь выиграть турнир, нужно побеждать всех», — цитирует пресс-служба УЕФА Ареола.

Первый матч 1/2 финала между «Вест Хэмом» и «Айнтрахтом» состоится сегодня, 28 апреля, в Лондоне. Ответная игра пройдет в Германии через неделю.