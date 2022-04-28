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Сегодня, 05:04

«Это очень трудный соперник». Ареола — о противостоянии с «Айнтрахтом»

Ареола поделился ожиданиями от матча с «Айнтрахтом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Вест Хэма» Альфонс Ареола поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

«Знаем, что это очень трудный соперник, который выбил несколько сильных клубов, включая «Барселону». Но если ты хочешь выиграть турнир, нужно побеждать всех», — цитирует пресс-служба УЕФА Ареола.

Первый матч 1/2 финала между «Вест Хэмом» и «Айнтрахтом» состоится сегодня, 28 апреля, в Лондоне. Ответная игра пройдет в Германии через неделю.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033443--west-ham-vs-frankfurt/
Альфонс Ареола
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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