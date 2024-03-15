Де Дзерби: «Брайтон» заслужил победу над «Ромой» с большим преимуществом»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Ромой» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Несмотря на победу, в четвертьфинал вышла римская команда (по сумме двух матчей — 4:1).

«Горжусь парнями. Они проявили все лучшие человеческие качества. Для меня это не сюрприз. Я не перестаю гордиться ребятами, даже когда мы проигрываем, потому что знаю, что парни выкладываются на полную в каждой игре. Мы заслужили победу с большим преимуществом. Нам нужно было забить два-три гола до начала последних 20 минут. Мы создали много моментов. Но нам немного не повезло. Были и ошибки во втором тайме, но я могу лишь сказать ребятам спасибо», — цитирует пресс-служба УЕФА Де Дзерби.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 15 марта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.