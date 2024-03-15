Юнус Муса прокомментировал игру «Милана» против «Славии»

Полузащитник «Милана» Юнус Муса прокомментировал победу команды в ответном матча 1/8 финала Лиги Европы против «Славии» (3:1). Он признался, что первый гол стал решаюшим в этой встрече.

«Первый гол убил их, и мы еще до матча понимали, что так и будет. Создали много моментов в первом тайме, в том числе благодаря удалению. У нас отличные игроки, и мы хотим идти вперед», — цитирует слова Мусы pianetamilan.it.

«Милан» по сумме двух встреч (4:2, 3:1) вышел в четвертьфинал Лиги Европы.