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15 марта, 08:06

Юнус Муса прокомментировал игру «Милана» против «Славии»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Милана» Юнус Муса прокомментировал победу команды в ответном матча 1/8 финала Лиги Европы против «Славии» (3:1). Он признался, что первый гол стал решаюшим в этой встрече.

«Первый гол убил их, и мы еще до матча понимали, что так и будет. Создали много моментов в первом тайме, в том числе благодаря удалению. У нас отличные игроки, и мы хотим идти вперед», — цитирует слова Мусы pianetamilan.it.

«Милан» по сумме двух встреч (4:2, 3:1) вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Лига Европы УЕФА
ФК Милан
ФК Славия (Прага)
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