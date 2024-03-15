Клопп: «Только от «Ливерпуля» зависело, каким получится ответный матч»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Спартой» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Только от нас зависело, каким получится этот матч. Мне многое сегодня понравилось. Мы забили несколько классных голов в начале матча. Мы хотели сыграть хорошо и забивать, и все получилось», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 15 марта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.