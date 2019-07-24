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Рейс "Нефтчи" в Москву задержали на 5,5 часов. Команда летит на игру с "Арсеналом"

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Футболисты "Нефтчи" вылетели из Баку в Москву на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против тульского "Арсенала" с задержкой в 5,5 часов, сообщает Report.

Бакинская команда должна была вылететь на игру рейсом 05:50 утра по московскому времени. Однако он был отменен из-за неисправности самолета. В итоге "Нефтчи" отправился в Москву после 10:00. В среду, 24 июля, у команды запланирована пресс-конференция и открытая тренировка на стадионе в Туле.

Матч "Арсенал" - "Нефтчи" пройдет в Туле в четверг, 25 июля, и начнется в 20.00 по московскому времени. Судить игру будет бригада арбитров из Албании во главе с 34-летним Энеа Йорги.

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