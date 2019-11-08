«Рейнджерс» переиграл «Порту», «Янг Бойз» и «Фейеноорд» поделили очки

«Янг Бойз» и «Фейеноорд» сыграли вничью в 4-м туре Лиги Европы (1:1). В другой встрече этой группы «Рейнджерс» обыграл «Порту».

Швейцарский и шотландский коллективы лидируют. Португальская и голландская команды занимают последние места.

Лига Европы

Группа G

4-й тур

«Фейеноорд» (Голландия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 1:1 (1:0)

Голы: Бергхейс, 18 — с пенальти (1:0). Шпильманн, 71 (1:1).

«Фейеноорд»: Фермер, ван дер Хейден, Ие (Сенеси, 73), Хапс, Карсдорп, Торнстра, Тапия, Кекджю, Йергенсен, Бергхейс, Синистерра (Ларссон, 73).

«Янг Бойз»: фон Балльмоос, Серенсен, Гарсия, Лотомба (Янко, 68), Цезигер, Лустенбергер, Эбишер, Фасснахт, Нсаме, Ассале (Мамбимби, 86), Нгамале (Шпильманн, 68).

Предупреждения: Нсаме, 23. Бергхейс, 32. Кекджю, 39. Синистерра, 45. Нгамале, 59. ван дер Хейден, 67. Лустенбергер, 90+1.

Судья: Гиль (Польша).

Роттердам. Стадион «Де Кайп».

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Порту» (Португалия) — 2:0 (0:0)

Голы: Морелос, 69 (1:0). Дэйвис, 73 (2:0).

«Рейнджерс»: Макгрегор, Таверньер, Хеландер, Голдсон, Баришич, Дэйвис, Джэк, Камара, Баркер (Эрфилд, 65), Кент (Арибо, 83), Морелос (Дефо, 85).

«Порту»: Марчесин, Пепе (Диас, 49), Маркано, Мбемба, Алекс Теллес, Манафа, Данилу Перейра, Отавиу (Силва, 74), Урибе, Корона, Соарес (Зе Луиш, 64).

Предупреждения: Баришич, 32. Данилу Перейра, 37. Отавиу, 40. Диас, 90+4.

Судья: Масса (Италия).

Глазго. Стадион «Айброкс».

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