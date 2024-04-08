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Сегодня, 11:11

Раньери верит в победу «Аталанты» над «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги Европы

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от матча «Аталанты» с «Ливерпулем» в Лиге Европы. Команды встретятся 11 апреля на «Энфилде» в рамках четвертьфинала.

«Аталанта» не повторит ошибок. Нас ждет отличный матч, я желаю «Аталанте» удачи. Я всегда поддерживаю итальянские команды, когда они играют за границей», — цитирует Раньери DAZN.

Ранее «Аталанта» проиграла «Кальяри» в матче 31-го тура серии А (1:2).

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