Лига Европы: даты и время начала матчей 1/4 финала

В апреле пройдут матчи четвертьфинала Лиги Европы сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует информацию о расписании игр 1/4 финала турнира. Время начала — московское.

В четвертьфинал Лиги Европы вышли «Милан», «Рома», «Ливерпуль», «Аталанта», «Байер», «Вест Хэм», «Бенфика» и «Марсель».

Следите за ключевыми событиями игр Лиги Европы с помощью матч-центра «СЭ».

Даты и время начала матчей 1/4 финала Лиги Европы

11 апреля. 22:00. «Милан» — «Рома»

11 апреля. 22:00. «Ливерпуль» — «Аталанта»

11 апреля. 22:00. «Байер» — «Вест Хэм»

11 апреля. 22:00. «Бенфика» — «Марсель»

18 апреля. 22:00. «Рома» — «Милан»

18 апреля. 22:00. «Аталанта» — «Ливерпуль»

18 апреля. 22:00. «Вест Хэм» — «Байер»

18 апреля. 22:00. «Марсель» — «Бенфика»

Финал Лиги Европы сезона 2023 / 2024 пройдет 22 мая 2024 года в Дублине на стадионе «Авива».

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