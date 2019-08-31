Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Рахимич считает ЦСКА фаворитом своей группы в Лиге Европы

14:21
Теги:

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич — о шансах команды в Лиге Европы. Армейцы сыграют в группе Н с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцварошем».

— Я считаю, что ЦСКА является фаворитом своей группы, — цитирует Рахимича ТАСС. — Конечно, против армейцев будут играть чемпионы своих стран, «Эспаньол» может доставить неудобства абсолютно любому сопернику. Матчи в группе будут интересными и непростыми, но армейцы должны выходить в плей-офф, я думаю, что цель ЦСКА — пройти как можно дальше в турнире. К тому же, участие в плей-офф будет большой возможностью для молодых футболистов заявить о себе в Европе и получить незаменимый опыт.

Первый матч в Лиге Европы ЦСКА сыграет 19 сентября на выезде против «Лудогорца».

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6827672

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир