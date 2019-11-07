Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов в преддверии матча его команды в групповом турнире Лиги Европы с «Трабзонспором» отметил, что самое главное для «быков» — играть в свой футбол.

— Просто так свое место в Европе мы не отдадим, будем биться за каждую победу и постараемся выйти в евровесну, — цитирует официальный сайт УЕФА Сулейманова. — Если будем играть в свой футбол, то можем победить кого угодно в этой группе. Мы готовы совершить камбэк. Первые два матча в Лиге Европы для нас сложились неудачно, но мы рук не опускаем. Гостевая победа над «Трабзонспором» придала нам сил и вселила надежду.

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