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Понсе настроен оптимистично перед матчем с «Брагой»

22:22
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Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе накануне ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги» поделился боевым настроем на предстоящую игру.

— Я настроен оптимистично. Верю в товарищей и в самого себя. Дома мы обязательно дадим бой, чтобы пробиться в групповой турнир, — приводит пресс-служба клуба слова Понсе.

Матч «Спартак» — «Брага» состоится 29 августа. Начало — в 20:15 по московскому времени. Первая встреча закончилась победой португальцев со счетом 1:0.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»




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