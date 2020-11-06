Полузащитник «Лилля» во второй раз в сезоне признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи признан лучшим игроком 3-го тура группового турнира Лиги Европы, сообщает Twitter УЕФА.
23-летний турок забил три мяча в ворота «Милана» и принес своей команде победу (3:0).
Турок стал первым игроком в истории крупных европейских турниров, который оформил два хет-трика на выезде за один еврокубковых сезон. Ранее Языджи забил трижды в матче со «Спартой» (4:1).
? Второй раз в сезоне Игроком недели в #ЛигаЕвропы становится Юсуф Языджы@hankookreifen pic.twitter.com/pU8fOXlqnb— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 6, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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