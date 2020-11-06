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Полузащитник «Лилля» во второй раз в сезоне признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

18:43
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Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи признан лучшим игроком 3-го тура группового турнира Лиги Европы, сообщает Twitter УЕФА.

23-летний турок забил три мяча в ворота «Милана» и принес своей команде победу (3:0).

Турок стал первым игроком в истории крупных европейских турниров, который оформил два хет-трика на выезде за один еврокубковых сезон. Ранее Языджи забил трижды в матче со «Спартой» (4:1).

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