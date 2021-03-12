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Пиоли доволен итогом матча с «Манчестер Юнайтед»

00:31
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил результат матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Мы работаем, чтобы прогрессировать и вернуть «Милан» туда, где он должен быть, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 11 марта. — Я рад встретиться с такой командой, как «Манчестер Юнайтед». Матчи с такой командой больше всего подходят для этого.

Это была отличная игра и отличный результат, но нам нужно еще раз показать отличную игру, чтобы пройти такую сильную команду. Перед матчем мы были бы довольны счетом 1:1, но с такой игрой мы могли добиться и большего».

Ответный матч состоится в Милане 18 марта.

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