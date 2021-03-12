Сульшер разочарован результатом матча с «Миланом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями после матча с «Миланом» (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы очень разочарованы, что пропустили с одного из последних ударов в матче, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 11 марта. — Это, конечно, делает ситуацию сложнее, но в любом случае все решилось бы во втором матче. Мы потеряли структуру, сели слишком глубоко, и нас заблокировали.

Во владении мячом мы были слишком медленными. Нам нужно учиться, мы должны показывать хороший футбол каждую неделю. Мы играем против хороших команд. Вероятно, ничья — справедливый результат».

Ответный матч состоится в Милане 18 марта.