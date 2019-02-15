Петр Чех: "В матче с БАТЭ "Арсенал" мог бы играть часами, но все равно бы не забил"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с БАТЭ (1:0).

- Матч с БАТЭ был одной из тех встреч, в которой мы могли бы играть часами, но все равно ничего бы забили, - цитирует Чеха Goal.com. - В футболе такие игры случаются. Ты стараешься, играешь, но результат не приходит, и ты вынужден уезжать домой с результатом, который тебя не устраивает. Но нужно встряхнуться и подготовиться ко второму матчу. В этом и заключается преимущество двухматчевых противостояний - когда у тебя все пошло не по плану в первой игре, ты можешь исправить это во второй.

Второй матч между "Арсеналом" и БАТЭ пройдет в четверг, 21 февраля, в Лондоне. Игра начнется в 20:55 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка

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