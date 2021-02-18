Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич после победы над «Краснодаром» (3:2) в матче 1/16 финала Лиги Европы ответил на вопросы журналистов.

— Я могу поздравить свою команду с победой, но «Краснодар» — очень сильная команда, агрессивная, — отметил Мамич. — Тем не менее мы сделали полдела. Мы надеемся на положительный результат по итогам двух матчей. Первый раз хорватская команда победила в России, но теперь нам надо хорошо отдохнуть и подготовиться.

— Бруно Петкович провел лучший матч за «Динамо»?

— Мы знали, что он хороший футболист. Он забил 2 гола, ассистировал. Как он будет развиваться? Мы надеемся, хорошо. И что у него будет хороший трансфер в дальнейшем.

— Что скажете о пропущенных голах?

— Мы контролировали игру на протяжении 90 минут. И несмотря на пропущенные голы, мы проявили надежность в игре и показали хороший результат.

— «Динамо» могло забить больше?

— Я, конечно, не могу быть недоволен реализацией, так как мы забили 3 гола в гостях. Могли забить больше.

Ответная встреча между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет 25 февраля в Загребе (Хорватия).

(Екатерина Потапова)

«Краснодар» — «Динамо» Загреб: все голы матча Лиги Европы