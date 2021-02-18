Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Губерниев — о «Краснодаре»: «Наш футбол по-прежнему плох»

23:22
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Теги:

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение «Краснодара» от загребского «Динамо» (2:3) в 1/16 финала Лиги Европы.

«О футболе не забываем! «Краснодар» показал довольно интересный футбол, — написал Губерниев в Telegram-канале. — Пытался именно играть! Но этого не хватает даже, чтобы обыгрывать, а точнее не проигрывать Загребу дома.

Как раньше шутили наши иностранные коллеги в легкой атлетике, русские бегают красиво, но медленно.

Наш футбол по-прежнему плох. Это товар для внутреннего пользования.
«Краснодару» спасибо за попытки. Но до миланов с манчестерами далеко, уже «меньшие» братья все объяснили..."

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир