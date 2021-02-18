Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение «Краснодара» от загребского «Динамо» (2:3) в 1/16 финала Лиги Европы.

«О футболе не забываем! «Краснодар» показал довольно интересный футбол, — написал Губерниев в Telegram-канале. — Пытался именно играть! Но этого не хватает даже, чтобы обыгрывать, а точнее не проигрывать Загребу дома.

Как раньше шутили наши иностранные коллеги в легкой атлетике, русские бегают красиво, но медленно.

Наш футбол по-прежнему плох. Это товар для внутреннего пользования.

«Краснодару» спасибо за попытки. Но до миланов с манчестерами далеко, уже «меньшие» братья все объяснили..."