Пеллегрини — о поражении от «МЮ»: «Судьба матча решилась за пять минут»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы здорово сражались в первом тайме. Антони забил потрясающий мяч, а третий гол, который был забит после углового, убил всю интригу. Судьба этого матча решилась в те пять минут. «Юнайтед» лучше играл ближе к концу матча и мог забить еще пару голов. Первый тайм получился равным, но два пропущенных мяча во второй половине совершенно выбили нас из колеи», — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

Ответная игра состоится 16 марта в Испании на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.