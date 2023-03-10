Мартинес: «МЮ» не был собой в матче с «Ливерпулем»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес прокомментировал победу над «Бетисом» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы проделали великолепную работу, особенно во втором тайме. Создали много моментов и забили четыре гола. Это хороший результат, но противостояние еще не закончено, так что мы должны сохранить концентрацию и хорошо подготовиться к ответному матчу. Этот матч показал кто мы. Мы всегда хотим побеждать. Мы не были собой в матче с «Ливерпулем». Да, это был шок, потому что матч завершился с очень плохим для нас счетом. Мы сказали то, что должны были сказать. Теперь нужно двигаться дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

Ответная игра состоится 16 марта в Испании на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.