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Сульшер считает, что плей-офф еврокубков можно было провести в одноматчевом формате

23:32
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказал мнение, что плей-офф европейских клубных турниров можно было бы провести с одним матчем на каждой стадии. Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений ряд команд не сможет сыграть дома и примет соперников на нейтральном поле. Ранее стало известно, что «Реал Сосьедад» проведет домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против «МЮ» в Турине.

«У нас есть небольшое преимущество, — цитирует тренера Belfast Telegraph. — Конечно, «Сосьедад» в невыгодном положении из-за необходимости играть домашний матч в Турине. Я бы не возражал против одного матча на вылет. Вероятно, есть причины, почему мы не играем один матч».

Матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» состоится 18 февраля в Турине. Начало в 20.55 по московскому времени.

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