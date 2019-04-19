Педро Родригес: "Славия" - очень интересная команда"

Форвард "Челси" Педро Родригес - о матче со "Славией" (4:3) в 1/4 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей английский клуб пробился в полуфинал, где сыграет с "Айнтрахтом".

- Главной задачей было выйти в полуфинал. Знали, что это будет тяжелый матч, потому что "Славия" - очень интересная команда, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Они применяют очень высокий прессинг, располагаются большим числом игроков вокруг штрафной. Понимали, что придется потрудиться, но нам повезло забить первыми, провести хороший матч и пробиться в полуфинал.

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