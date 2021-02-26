Олич не ожидал такого слабого выступления «Краснодара» в Лиге Европы
Экс-нападающий ЦСКА и загребского «Динамо» Ивица Олич поделился с «СЭ» впечатлениями о матче 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара». (1:0).
«Все, что было в первой игре, случилось и вчера. «Динамо» показало свой класс. «Краснодар» ничем не может похвалиться. Они показали свою худшую игру. Помимо командной игры у загребского «Динамо» отличный индивидуальный состав, чего нет у «Краснодара». Оршич, который отметился вчера голом и Петкович очень хороши», — сказал Олич.
Также футболист высказал общее мнение о российской команде.
«Вообще не ожидал, что «Краснодар» настолько слабенькие. Они ничего не могут сделать и показать, поэтому такой результат. Эта команда — не уровень Лиги Европы».
«Краснодар» был последней российской командной в кубковой компании.
(Елизавета Денисова)
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