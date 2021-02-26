Депутат Лебедев: «Выступление российских команд в еврокубках говорит о деградации нашего футбола»

Заместитель председателя Госдумы РФ, бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» подвел итоги выступления российских клубов в еврокубках.

«Вчера вся страна болела за «Краснодар», но их выступление более чем разочаровало. С такой великолепной школой, инфраструктурой, стадионом, достойными финансовыми возможностями, амбициями президента клуба, «Краснодар» должен был проходить загребское «Динамо» с закрытыми глазами, — сказал Лебедев «СЭ». — К сожалению, уровень российского футбола в целом, выступления команд в еврокубках и его квалификационных этапах, говорят о деградации нашего футбола. Кривая развития российского футбола пока еще идет вниз. Не знаю, где там дно, и когда нам снизу постучат, но пока мы видим, что последние 4-5 лет все становится хуже и хуже»

Вчера, 25 февраля, в ответной встрече 1/16 финала «Краснодар» уступил загребскому «Динамо» (0:1) и вылетел из Лиги Европы. «Краснодар» был последней командой, представляющей Россию в еврокубках.

(Анастасия Пастернак)