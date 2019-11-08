Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Никто не пострадал в драке болельщиков перед матчем «Ференцварош» — ЦСКА

01:23
Теги:

Полиции Будапешта сообщила, что никто не пострадал в столкновениях болельщиков перед матчем Лиги Европы между «Ференцварошем» и ЦСКА. Перед игрой 4-го тура группового турнира российские болельщики подрались с местными жителями. Несколько человек были задержаны полицией. Обошлось без травм.

Ференцварош — ЦСКА

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир