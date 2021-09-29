Николич: «Ребята готовы биться в каждом матче, это правильный подход»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич считает, что матч Лиги Европы против итальянского «Лацио» должен получиться качественным, а его команда имеет шанс на победу.

«Как я говорил раньше, по ощущениям, у нас группа уровня Лиги чемпионов, так как собрались команды, которые в последние годы играли именно на уровне этого турнира, это факт. Надо сказать, что это сложная группа. После жеребьевки я сказал, что счастлив, что у нас такая группа, потому что надо показывать себя на таком уровне, проявлять свои лучшие качества, я всегда верю в свою команду», — сказал Николич ТАСС.

«Ребята готовы биться в каждом матче, это правильный подход к любому сопернику. Только нужно добавить тактической дисциплины, уверенности и качества в атаке. Чувствую, что будет хороший матч, мне кажется, что шанс у нас есть. Мне кажется, мы хорошо подготовились, у нас всегда есть уверенность, что мы покажем качественную игру», — отметил специалист.

Матч второго тура группового этапа между «Локомотивом» и «Лацио» пройдет 30 сентября в Риме, начало — в 22.00 (мск).