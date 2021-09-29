Нападающий «Локомотива» Федор Смолов заявил, что опыт игры в Лиге чемпионов позволяет московскому клубу надеяться на то, что в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против римского «Лацио» удастся показать результат не хуже, чем в первом туре.

В прошлом матче Лиги Европы «Локомотив» со счетом 1:1 сыграл вничью с французским «Марселем».

«Мы рады тому, что нам удалось не проиграть в первой игре, хоть заканчивали игру в меньшинстве и с пенальти. Этот результат говорит о том, что мы можем биться на равных. Плюс мы три года подряд играли в Лиге чемпионов, этот опыт дает нам надежду на то, что мы сможем и дальше показывать такой же результат, как и в прошлом матче. Знаем, что «Лацио» сильный соперник, там играют хорошие игроки. Лично для меня этот матч — это возможность посмотреть на уровень нашей команды, каждого из нас», — сказал Смолов.

«Локомотив» выступает в группе E вместе с «Лацио», «Марселем» и турецким «Галатасараем». «Я полностью согласен, что у нас группа уровня Лиги чемпионов. Но наша задача ясна — попасть в весеннюю часть еврокубков, будем делать для этого все от нас зависящее. Фаворитов на данном этапе рано еще называть, у нас сложная группа: сейчас мы победим в ней и будем фаворитами», — добавил футболист.

Матч второго тура группового этапа между «Локомотивом» и «Лацио» пройдет 30 сентября в Риме, начало — 22.00 (мск).