Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон после победы над «Маккаби» в 1/16 финала Лиги Европы (2:0) отметил, что вперди еще ответная игра. Также он добавил, что был рад сыграть на родине.

«Мы все видели, насколько силен «Маккаби», так что ничего еще не закончено. Было весело играть дома, я был приятно взволнован. Родственники моей матери — ярые болельщики «Маккаби», но мне хочется верить, что сегодня они болели за нас», — цитирует пресс-слудба УЕФА Соломона.