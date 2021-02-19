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«Ничего еще не закончено». Соломон — о победе над «Маккаби»

03:29

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон после победы над «Маккаби» в 1/16 финала Лиги Европы (2:0) отметил, что вперди еще ответная игра. Также он добавил, что был рад сыграть на родине.

«Мы все видели, насколько силен «Маккаби», так что ничего еще не закончено. Было весело играть дома, я был приятно взволнован. Родственники моей матери — ярые болельщики «Маккаби», но мне хочется верить, что сегодня они болели за нас», — цитирует пресс-слудба УЕФА Соломона.

Маккаби Тель-Авив — Шахтер Д

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029862--m-tel-aviv-vs-shakhtar-donetsk/

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