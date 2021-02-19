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Владимир Быстров сравнил Маркуса Берга с деревом

06:30
Instagram Владимира Быстрова. Фото Instagram Владимир Быстров. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Instagram Владимира Быстрова. Фото Instagram
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Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров опубликовал новую фотографию в stories Instagram. На ней изображено хвойное дерево.

«Как прекрасен Берг зимой», — написал Быстров, намекая на форварда «Краснодара» Маркуса Берга.

Шведский форвард отметился голом в матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:3).

Ранее Быстров намекнул на неудачную игру голкипера «быков» Евгения Городова

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