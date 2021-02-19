Владимир Быстров сравнил Маркуса Берга с деревом

Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров опубликовал новую фотографию в stories Instagram. На ней изображено хвойное дерево.

«Как прекрасен Берг зимой», — написал Быстров, намекая на форварда «Краснодара» Маркуса Берга.

Шведский форвард отметился голом в матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:3).

Ранее Быстров намекнул на неудачную игру голкипера «быков» Евгения Городова