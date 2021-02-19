Владимир Быстров сравнил Маркуса Берга с деревом
06:30
Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров опубликовал новую фотографию в stories Instagram. На ней изображено хвойное дерево.
«Как прекрасен Берг зимой», — написал Быстров, намекая на форварда «Краснодара» Маркуса Берга.
Шведский форвард отметился голом в матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:3).
Ранее Быстров намекнул на неудачную игру голкипера «быков» Евгения Городова
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