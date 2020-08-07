«Не хотим останавливаться на достигнутом». Хименес надеется на победу «Вулверхэмптона» в 1/4 финала Лиги Европы

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес после победы над «Олимпиакосом» в 1/8 финала Лиги Европы (1:0) отметил важность своего гола. Следующим соперником будет «Севилья».

— Выйти в четвертьфинал — это потрясающе. Мы прошли большой путь, чтобы попасть туда, — цитирует пресс-служба УЕФА Хименеса. — Этот гол бесконечно важен. В течение всего сезона мы тренировались, мы упорно работали. Сезон был замечательный, но мы не хотим останавливаться на достигнутом.

С «Севильей» будет сложно. Мы знаем, что это хорошая команда, но на каждый матч мы выходим как на решающий. Мы помним, что это плей-офф, и победитель получает все.

Мы только в прошлом сезоне пробились в премьер-лигу, а теперь вышли в четвертьфинал Лиги Европы. Мы хотим продолжать в том же духе.