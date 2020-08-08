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Названы арбитры матчей 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» и «Интер» — «Байер»

12:17
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Стали известны арбитры двух четвертьфинальных матчей Лиги Европы, которые состоятся 10 августа. Обе встречи пройдут на нейтральных полях в связи с пандемией коронавируса.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» обслужит бригада во главе с французом Клеманом Тюрпеном. Ассистенты рефери — Николя Дано и Сириль Грингор (оба — Франция). Четвертый судья — Уильям Коллам (Шотландия). Встреча пройдет в Кельне.

На матче «Интер» — «Байер» будет работать бригада судей из Испании. Главный арбитр — Карлос дель Серро, ассистенты — Хуан Юсте и Роберто Алонсо, четвертый судья — Хесус Хиль Мансано. Встреча состоится в Дюссельдорфе.

Оба матча пройдут 10 августа, начало — в 22.00 по московскому времени.

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