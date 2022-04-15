Йорди Кройфф высказался о поражении «Барселоны» от «Айнтрахта»

Советник президента «Барселоны» по спортивным вопросам Йорди Кройфф оценил итог ответного матча 1/4 финала Лиги Европы каталонцев с «Айнтрахтом» (2:3).

«Барселона» по итогам двух игр закончила выступление в турнире.

«Это тяжело. Был момент, когда мы проигрывали 0:3. Все было не так. В еврокубках не всегда назначают такие пенальти, как было в матче. «Айнтрахт» на подъеме сейчас, они были очень дисциплинированы», — цитирует Кройффа As.

Первая игра, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел «Айнтрахт». В полуфинале немецкая команда встретится с «Вест Хэмом».