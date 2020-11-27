Нападающий «Фейеноорда» Бергхейс: «При игре в равных составах могли рассчитывать на три очка»

Нападающий «Фейеноорда» Стевен Бергхейс подвел итог матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА (0:0).

— В первом тайме мы должны были забивать, — цитирует Бергхейса Vi.nl. — Во второй половине все сразу же изменилось после удаления. Сразу стало понятно, что нам нужно защищать ничейный счет. Считаю, что при игре в равных составах мы могли рассчитывать на три очка. Но, оставшись в меньшинстве, довольны и одним.