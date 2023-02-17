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Сегодня, 11:10

Нападающий «Барселоны» Рафинья извинился за свою реакцию на замену в матче с «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
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Реакция Рафиньи на замену.

Нападающий «Барселоны» Рафинья извинился за свою реакцию на замену в матче стыкового раунда Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

Бразильский вингер был заменен в конце второго тайма, после чего он не стал скрывать свое недовольство.

«Я уже извинился и сделаю это снова на тренировке. Хочу извиниться за свою реакцию после замены — такого больше не повторится.

У меня нет никаких проблем с Хави или клубом, я просто хотел остаться на поле», — приводит слова бразильца Marca.

Ответный матч стыкового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится 23 февраля в Манчестере.

Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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