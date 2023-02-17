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Сегодня, 14:47

Педри пропустит ответный матч с «Манчестер Юнайтед», но должен успеть восстановиться к игре с «Реалом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Педри пропустит несколько матчей из-за травмы, которую получил в первой игре стыкового раунда Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:2), сообщает Mundo Deportivo.

У игрока диагностировано повреждение задней поверхности бедра.

20-летний хавбек не поможет команде в ближайших матчах, но должен восстановится к игре против мадридского «Реала» в чемпионате Испании, который состоится 19 марта.

Всего на его счету Педри в текущем сезоне 30 матчей за «Барсу» во всех турнирах и 7 голов.

ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
Педри (Барселона)
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