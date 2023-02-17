Ван Нистелрой назвал переломный момент в матче с «Севильей»

Главный тренер ПСВ Рууд ван Нистелрой прокомментировал поражение от «Севильи» (0:3) в первом матче стыкового раунда Лиги Европы.

«Незадолго до перерыва было три момента, когда мы должны были выбить мяч и выйти на перерыв со счетом 0:0, а учитывая доминирование, которое у нас было, мы должны были вести как минимум 1:0. Это было большое разочарование и переломный момент в игре. Знали, что если у нас будет такая же интенсивность и такой же план на второй тайм, то мы сможем изменить ход встречи. Однако мы пропустили два быстрых гола, после которых игра закончилась», — приводит официальный сайт слова ван Нистелроя.

Ответный матч состоится через неделю в Нидерландах — 23 февраля. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.