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Сегодня, 08:26

Ван Нистелрой назвал переломный момент в матче с «Севильей»

Мария Гусева
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Главный тренер ПСВ Рууд ван Нистелрой прокомментировал поражение от «Севильи» (0:3) в первом матче стыкового раунда Лиги Европы.

«Незадолго до перерыва было три момента, когда мы должны были выбить мяч и выйти на перерыв со счетом 0:0, а учитывая доминирование, которое у нас было, мы должны были вести как минимум 1:0. Это было большое разочарование и переломный момент в игре. Знали, что если у нас будет такая же интенсивность и такой же план на второй тайм, то мы сможем изменить ход встречи. Однако мы пропустили два быстрых гола, после которых игра закончилась», — приводит официальный сайт слова ван Нистелроя.

Ответный матч состоится через неделю в Нидерландах — 23 февраля. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.

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Лига Европы УЕФА
ФК ПСВ
ФК Севилья
Руд ван Нистелрой
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