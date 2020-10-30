«Надеюсь, все в этом автобусе так же расстроены». Моуринью показал грустное фото после поражения
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поражения от «Антверпена» во 2-м туре группового турнира Лиги Европы опубликовал фотографию в Instagram. Португалец сфотографировался в клубном автобусе.
«Плохая игра заслуживает плохих результатов. Надеюсь, все в этом автобусе так же расстроены, как и я. Завтра в 11 утра тренировка», — написал Моуринью.
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