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На болельщиков «Бенфики» напали в Харькове

14:00
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Болельщики португальской «Бенфики» были атакованы украинскими фанатами после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера» (1:2), когда покидали трибуны стадиона ОСК «Металлист». Один из болельщиков с побоями был отправлен в больницу. Полиция никак не отреагировала на инцидент, сообщает A Bola.

Один из фанатов получил травмы пока что неизвестного характера и попал в больницу. Там он прошел медицинское обследование. На данный момент о нападавших никакой информации нет.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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