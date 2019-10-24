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«Мы настроены только на победу». Бийол — о настрое команды перед матчем с «Ференцварошем»

14:46
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Полузащитник ЦСКА Яка Бийол в преддверии матча Лиги Европы с «Ференцварошем» отметил, что у армейцев есть реальные шансы выйти в плей-офф турнира.

— Шансы выйти в плей-офф есть, не математические, а реальные, — цитирует пресс-служба клуба Бийола. — Как я уже говорил, очень многое будет зависеть от двух игр с «Ференцварошем». И мы настроены только на победу.

Отмечу быстрых форвардов «Ференцвароша», не назову сейчас имен, но против них нам сложно будет играть. Нужно быть очень внимательными с ними.

Матч ЦСКА — «Ференцварош» состоится в четверг 24 октября в 19.55 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

ЦСКА — Ференцварош

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты всех матчей

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga-evropy/yaka-biyol-u-nas-poprezhnemu-est-realnye-shansy-vyyti-v-pleyoff/

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