«Неприятный выдался вечер». Ихеаначо — о ничьей со «Спартаком»
Ихеаначо назвал неприятным вечер после ничьей со «Спартаком»
03:55
Нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо после ничьей со «Спартаком» (1:1) в Лиге Европы выразил надежду на выход в плей-офф.
«Неприятный выдался вечер: мы небрежно пропустили, но отыгрались. Мы наседали на ворота в последние 10 минут и как только ни пытались забить. Теперь нам нужно сосредоточиться на следующих двух играх. Надеюсь, победим и пройдем дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Ихеаначо.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033222--leicester-vs-spartak-moskva/
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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