Нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо после ничьей со «Спартаком» (1:1) в Лиге Европы выразил надежду на выход в плей-офф.

«Неприятный выдался вечер: мы небрежно пропустили, но отыгрались. Мы наседали на ворота в последние 10 минут и как только ни пытались забить. Теперь нам нужно сосредоточиться на следующих двух играх. Надеюсь, победим и пройдем дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Ихеаначо.