Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов 17 февраля ответил на вопросы журналистов перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».

— Какие у вас ожидания от игры?

— Я думаю, будет тяжелая игра, «Динамо» — хорошая команда, постоянно прессингует. Интересный матч и для нас, и для них. Победит сильнейший, кто больше приложит усилий.

— Кажется, вы полностью восстановились. Так ли это?

— Я не знаю, как по ТВ, но мне главное, чтобы наш тренерский штаб видел, как я работаю, чтобы у меня не было травм. Я не в самой лучшей форме, мне еще нужно набирать. Может, еще не та форма, какая была в августе. Но сейчас чувствую, что силы ко мне вернулись.

— В Хорватии с энтузиазмом восприняли жеребьевку, считая, что «Динамо» без проблем обыграет «Краснодар». Один из фанатов даже написал, что мол, россиян «Сломаем, как погремушку!». В команде знают об этих настроениях в стане соперника и как вы их прокомментируете?

— Болельщикам Загреба скажу, что мы играли с более сильными командами, чем Загреб. Я не считаю, что нас сломают. Мы хорошо подготовились. Оставим максимум на поле, чтобы пройти «Динамо». Сломать он нас никак не сможет.

— Чувствуете ли вы дополнительную ответственность от того, что «Краснодар» остался единственным клубом от России в еврокубках?

— Какое-то дополнительное давление не чувствуем. Мы всегда стараемся играть независимо от того, сколько команд осталось. Постараемся пройти дальше.

— Что изменилось в тренировочном процессе при новом тренере по физподготовке?

— Конечно, немного изменился процесс по нагрузке, и это для нас хорошо. Нужно быть готовым выдерживать темп все 90 минут. На сборах мы провели хорошую работу, сможем сыграть все 90 минут в хорошем темпе.

Матч «Краснодар» — «Динамо» З состоится в четверг, 18 февраля. Начало — в 20.55 (мск).

(Екатерина Потапова)