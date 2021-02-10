«Краснодар» готовится к Лиге Европы: с дублем Шапи, но без Сафонова

Первый матч 1/16 финала ЛЕ против загребского «Динамо» команда Мурада Мусаева проведет уже 18 февраля

Единственный российский участник еврокубков готовится к возобновлению сезона в Испании. В каком состоянии «быки» подходят к плей-офф Лиги Европы?

Едва ли не главная новость последних дней — в турнир дозаявлены два новых футболиста. Ионов, перешедший в «Краснодар» из «Ростова» уже после того, как список на групповой этап был окончательно сформирован, а также голкипер молодежной сборной Адамов, выступающий за «Краснодар-2». Тут логика простая. Во-первых, разорвал контракт с клубом опытный вратарь Синицын. И, во-вторых, первый номер Сафонов никак не оправится от травмы, полученной в Лондоне перед матчем Лиги чемпионов с «Челси». Матвей сейчас тоже трудится в Марбелье, с улыбкой дает интервью клубному ТВ, но в общей группе пока не занимается. Так что в контрольных встречах ворота защищают Городов и как раз Адамов.

В Эмиратах на первом сборе «быки» сделали ничью с «Легией» (0:0), а также победили «Ригу» (1:0) и солигорский «Шахтер» (3:0). А в Испании разошлись миром с «Локомотивом» (1:1) и выиграли у «Ростова» (2:0).

Матч с железнодорожниками не показателен — команды выставили в основном дублеров, а вот с «Ростовом» наверняка вышел состав, ставший прообразом игры с хорватами. Вот стартовая расстановка: Городов, Рамирес, Кайо, Мартынович, Смольников, Газинский, Вильена, Кабелла, Классон, Сулейманов, Берг.

Кого не хватает из главных действующих лиц? Олссон, Чернов и Сорокин выступали за второй состав, а вот Петров, Ионов, Вандерсон и Ари (о Сафонове говорилось выше) пропустили встречу с дончанами из-за повреждений.

Из этого квартета ближе всех к возвращению Вандерсон — он работает в Марбелье наравне с партнерами. Где-то рядом и Ари. «Ари-гол, мы ждем тебя на поле», — на английском заметил в сюжете на клубном ТВ Кабелла. «Лига Европы, я уверен», — по-русски ответил бразилец с российским паспортом, сидя в бочке с ледяной водой.

По Ионову прогнозы тоже оптимистичные. А вот Петров пока накручивает круги вокруг поля. Вряд ли к возобновлению сезона он окажется в строю.

Пожалуй, главный бенефициар сборов — Шапи. Прошлый год у атакующего хавбека молодежной сборной России получился не очень удачным. Но сейчас Сулейманов в хорошем настроении — против «Ростова» провел 90 минут и сделал победный дубль.

Возможно, сказывается улучшение физической формы. Вот что рассказал полузащитник Газинский в интервью sports.ru: «Да, повысили интенсивность. В день скоростно-силовой работы тренировка длится около двух часов. Например, раньше мы играли шесть серий по минуте двадцать на сближенные ворота, а теперь — восемь по две пятнадцать. Кроме того, после тренировок добегаем разные отрезки — как раз тяжело, а нужно ускоряться. Плюс взрывная работа в зале».

Здесь, наверное, и влияние пришедшего осенью тренера по физподготовке Джона Филлипса, и позиция главного тренера. Мусаев замечал, что Лига чемпионов подсказала необходимость изменения тренировочного процесса.

Посмотрим, как это скажется на игре «быков». Рассчитывать-то пока приходится только на внутренние резервы. Если не считать Синицына, в команде нет потерь, но и новички отсутствуют. Сильных россиян найти проблематично, а восемь легионерских позиций уже заняты. Продать кого-то шансов почти нет — в Европе трансферное окно закрылось.

11 февраля, ровно за неделю до матча с загребским «Динамо», краснодарский клуб проведет два спарринга двумя составами с «Локомотивом», после чего вылетит в Россию. Билеты на матч 1/16 финала ЛЕ уже поступили в продажу. И нет сомнений, что будут сметены очень быстро, тем более что ограничения из-за ковида пока серьезные, на шикарную арену в парке Галицкого пустят не более 30 процентов от вместимости трибун.

В шестой раз весной в еврокубках Россию представит только один клуб

Только «Краснодар» из числа клубов РПЛ сумел прошлой осенью выйти из группы в европейском турнире. «Быки» пробились в 1/16 финала Лиги Европы, заняв в Лиге чемпионов третье место в своем квартете в компании «Челси», «Севильи» и «Ренна».

Это шестой случай в российской истории, когда после зимней паузы в ЕК от нашей страны выступит лишь одна команда. В последний раз подобное произошло в розыгрыше-2004/05, когда ЦСКА, перейдя из ЛЧ в Кубок УЕФА, в итоге взял трофей.

(Денис Аль-Юсифи)