Мурад Мусаев: "Краснодар" готов совершить камбэк"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев положительно настроен перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Валенсией". 35-летний российский специалист в эфире телеканала "Матч ТВ" выразил мненеи, что его подопечные могут пройти в четвертьфинал.

Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "летучих мышей".

– Состав легко угадывать, у нас не такой большой выбор. Не хватает лидеров: Мартыновича и Каборе. В ребятах я уверен, и они могут их заменить. Таранов – опытный футболист, который нам сегодня нужен. Для меня, возможно, это важная игра, но таких уже было много. Самое главное, это порадовать зрителей. Столько их видел сегодня около стадиона... "Краснодар" должен удивить "Валенсию" своей дисциплиной и смелостью. Не допустить ошибок, которые допустили в первом матче. Все сделаем для камбэка. "Краснодар" готов совершить камбэк, – сказал Мусаев в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Краснодар" – "Валенсия": Лига Европы, онлайн-трансляция, 14 марта, начало – в 20.55 (мск).

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