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Сегодня, 06:56

Гласнер рад первому за 42 года финалу еврокубков для «Айнтрахта»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Оливер Гласнер.
Фото Reuters

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Последний раз немецкая команда играла в финале еврокубка в 1980 году.

«Это был очень сложный матч. Удалось забить отличный гол. Во втором тайме мы страстно и отчаянно защищались, и я горжусь своей командой. Очень здорово выйти в финал с этим клубом и его замечательными болельщиками спустя 42 года», — цитирует пресс-служба УЕФА Гласнера.

Первая игра прошла в Лондоне, где «Айнтрахт» одержал победу со счетом 2:1, поэтому по сумме двух матчей команда вышла в финал турнира.

Финал Лиги Европы 2022 года между «Рейнджерс» и «Айнтрахтом» пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033445--frankfurt-vs-west-ham/
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