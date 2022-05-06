Гласнер рад первому за 42 года финалу еврокубков для «Айнтрахта»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Последний раз немецкая команда играла в финале еврокубка в 1980 году.

«Это был очень сложный матч. Удалось забить отличный гол. Во втором тайме мы страстно и отчаянно защищались, и я горжусь своей командой. Очень здорово выйти в финал с этим клубом и его замечательными болельщиками спустя 42 года», — цитирует пресс-служба УЕФА Гласнера.

Первая игра прошла в Лондоне, где «Айнтрахт» одержал победу со счетом 2:1, поэтому по сумме двух матчей команда вышла в финал турнира.

Финал Лиги Европы 2022 года между «Рейнджерс» и «Айнтрахтом» пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.