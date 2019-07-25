"Млада Болеслав" не смогла обыграть "Ордабасы", несмотря на гол Комличенко

"Млада Болеслав" сыграла вничью с "Ордабасы" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 1:1. В составе казахстанского клуба счет открыл босниец Мизрад Механович, который начал свою карьеру как раз в "Младе".
В концовке первого тайма ответный мяч провел россиянин Николай Комличенко. Для лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2018/19 этот гол стал первым за "Младу Болеслав" в еврокубковых турнирах.
Ответная игра состоится в Казахстане 1 августа.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
Первый матч
"Млада-Болеслав" (Чехия) - "Ордабасы" (Казахстан) - 1:1 (1:1)
Голы: Механович, 21 (0:1). Комличенко, 45+2 (1:1).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-2/
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