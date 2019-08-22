Мирзоян надеется, что победа над ЦСКА даст «Спартаку» импульс на матч с «Брагой»

Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян — о шансах в матчах четвертого отборочного раунда Лиги Европы против «Браги».

— Считаю, что на таком оптимистичном фоне «Спартак» должен закрепить свои результаты, — цитируют Мирзояна «Известия». — Хочется, чтобы с «Брагой» подопечные Олега Кононова сыграли так же, как во втором тайме с ЦСКА, показали такой же уровень самоотдачи, и чтобы каждый бился за команду и вся команда — за одного. Надеюсь, победа в дерби даст необходимый импульс для встречи с португальским клубом.

Матч «Брага» — «Спартак» начнется в 21.45 по московскому времени.