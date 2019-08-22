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Мирзоян надеется, что победа над ЦСКА даст «Спартаку» импульс на матч с «Брагой»

09:53
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Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян — о шансах в матчах четвертого отборочного раунда Лиги Европы против «Браги».

— Считаю, что на таком оптимистичном фоне «Спартак» должен закрепить свои результаты, — цитируют Мирзояна «Известия». — Хочется, чтобы с «Брагой» подопечные Олега Кононова сыграли так же, как во втором тайме с ЦСКА, показали такой же уровень самоотдачи, и чтобы каждый бился за команду и вся команда — за одного. Надеюсь, победа в дерби даст необходимый импульс для встречи с португальским клубом.

Матч «Брага» — «Спартак» начнется в 21.45 по московскому времени.

Брага — Спартак

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Дополнительная информация

https://iz.ru/912546/sevastian-terletckii/peregnat-bragu-spartaku-predstoit-slozhnyi-vyezd-v-portugaliiu

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»




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