Михаил Боярский: "По идее, с таким счетом должен был победить "Зенит"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский – о домашнем поражении питерцев от "Вильярреала" (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
– Что это было?
– Мы увидели то, что по идее должен был сделать "Зенит" – победить с таким счетом. А получилось все совсем наоборот.
– Главная причина неудачи?
– Команда играла спустя рукава.
– Без мотивации?
– Почему-то все время пасовали назад. Что это такое? Где атаки? Действовали неопрятно. Настрой не просматривался. Наверное, решили сосредоточиться на чемпионате – выиграть его, в чем я тоже уже сомневаюсь. Этот матч в исполнении "Зенита" никому не мог понравиться.
Полностью интервью Михаила Боярского - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/europa-league/reviews/zenit-doma-proigral-vilyarrealu-mnenie-mihaila-boyarskogo-1520706/