Михаил Боярский: "По идее, с таким счетом должен был победить "Зенит"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский – о домашнем поражении питерцев от "Вильярреала" (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

– Что это было?

– Мы увидели то, что по идее должен был сделать "Зенит" – победить с таким счетом. А получилось все совсем наоборот.

– Главная причина неудачи?

– Команда играла спустя рукава.

– Без мотивации?

– Почему-то все время пасовали назад. Что это такое? Где атаки? Действовали неопрятно. Настрой не просматривался. Наверное, решили сосредоточиться на чемпионате – выиграть его, в чем я тоже уже сомневаюсь. Этот матч в исполнении "Зенита" никому не мог понравиться.

Полностью интервью Михаила Боярского - здесь.