Маурицио Сарри: "Канте пропустит пару недель из-за травмы"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри перед матчем с "Айнтрахтом" в полуфинале Лиги Европы сообщил о состоянии здоровья полузащитника команды Н'Голо Канте. Ранее стало известно, что француз пропустит эту игру.
- У Канте проблемы с коленом, – цитирует Сарри официальный сайт клуба. – Это не очень серьезно, но ему придется пару недель отдохнуть. Мы можем постараться восстановить его к финалу, если пробьемся туда.
28-летний полузащитник в текущем сезоне провел 52 матча за "Челси", забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.
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Дополнительная информация
https://www.chelseafc.com/ru/news/2019/05/08/maurizio-sarri-provides-n-golo-kante-fitness-update-and-reflects
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