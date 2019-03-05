Матч "Зенит" – "Вильярреал" обслужат итальянские арбитры

Итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки обслужит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Вильярреалом", сообщает официальный сайт питерской команды.
45-летнему рефери будут помогать ассистенты Филиппо Мели, Маттео Пассери, Паоло Валери и Маурицио Мариани. Резервный судья – Джорджо Перетти.
Сине-бело-голубые провели 11 матчей при судействе арбитров из Италии, одержав пять побед, трижды сыграв вничью и потерпев три поражения.
Матч "Зенит" – "Вильярреалом" пройдет 7 марта.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-03-05-zenit-vilyarreal-vstrechu-obsluzhit-brigada-dzhanluki-rokki.htm
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