12:50 | Футбол — Лига Европы

Матч "Зенит" – "Вильярреал" обслужат итальянские арбитры

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Итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки обслужит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Вильярреалом", сообщает официальный сайт питерской команды.

45-летнему рефери будут помогать ассистенты Филиппо Мели, Маттео Пассери, Паоло Валери и Маурицио Мариани. Резервный судья – Джорджо Перетти.

Сине-бело-голубые провели 11 матчей при судействе арбитров из Италии, одержав пять побед, трижды сыграв вничью и потерпев три поражения.

Матч "Зенит" – "Вильярреалом" пройдет 7 марта.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-03-05-zenit-vilyarreal-vstrechu-obsluzhit-brigada-dzhanluki-rokki.htm

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
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