Матч "Зенит" – "Вильярреал" обслужат итальянские арбитры

Итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки обслужит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Вильярреалом", сообщает официальный сайт питерской команды.

45-летнему рефери будут помогать ассистенты Филиппо Мели, Маттео Пассери, Паоло Валери и Маурицио Мариани. Резервный судья – Джорджо Перетти.

Сине-бело-голубые провели 11 матчей при судействе арбитров из Италии, одержав пять побед, трижды сыграв вничью и потерпев три поражения.

Матч "Зенит" – "Вильярреалом" пройдет 7 марта.