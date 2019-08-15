Матч «Спартак» — «Тун» начнется с минуты молчания в память об Алексее Васюке
15 августа 2019, 19:04
Ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Тун» начнется с минуты молчания в память о болельщике красно-белых Алексее Васюке, информирует пресс-служба мосоквского клуба. Его не стало накануне матча.
«Бахыт», как звали его друзья, много лет путешествовал за красно-белыми и посетил более 500 гостевых матчей спартаковских команд в разных видах спорта.
В понедельник, возвращаясь домой после игры в Грозном, Алексей попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался.
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"