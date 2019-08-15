Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Матч «Спартак» — «Тун» начнется с минуты молчания в память об Алексее Васюке

15 августа 2019, 19:04

Ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Тун» начнется с минуты молчания в память о болельщике красно-белых Алексее Васюке, информирует пресс-служба мосоквского клуба. Его не стало накануне матча.

«Бахыт», как звали его друзья, много лет путешествовал за красно-белыми и посетил более 500 гостевых матчей спартаковских команд в разных видах спорта.

В понедельник, возвращаясь домой после игры в Грозном, Алексей попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался.

Спартак — Тун

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир