Ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Тун» начнется с минуты молчания в память о болельщике красно-белых Алексее Васюке, информирует пресс-служба мосоквского клуба. Его не стало накануне матча.

«Бахыт», как звали его друзья, много лет путешествовал за красно-белыми и посетил более 500 гостевых матчей спартаковских команд в разных видах спорта.

В понедельник, возвращаясь домой после игры в Грозном, Алексей попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался.