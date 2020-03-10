Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между ЛАСК и «Манчестер Юнайтед» может пройти без зрителей, сообщает официальный Twitter австрийской команды. Встреча состоится 12 марта в Линце.

??ERSTE INFO ZUM @EuropaLeague-SPIEL:

Der LASK gibt aus aktuellem Anlass bekannt, dass das f?r Donnerstag (18.55 Uhr) angesetzte Heimspiel gegen @ManUtd ohne Zuschauer stattfinden muss. ?ber Weiteres wird der Verein nach Ver?ffentlichung des einschl?gigen Erlasses informieren. pic.twitter.com/yaYs4ovjUM — LASK (@LASK_Official) March 10, 2020

Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии за сутки выросло на 45, во вторник достигнув 157, сообщило министерство внутренних дел республики.

В понедельник утром министерство здравоохранения Австрии сообщало о 112 заболевших, в середине дня обновило число до 131. Также сообщалось, что два человека уже выздоровели.

В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение коронавируса в стране — прекращаются прямые рейсы в Иран, Южную Корею, а также аэропорты Милана и Болоньи, будут проводиться медицинские проверки в ряде пунктов на границе с Италией, для граждан третьих стран, которые будут прилетать в Австрию из затронутых вирусом регионов, обязательным требованием теперь будет подтверждение от врача об отсутствии коронавируса.