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Матч ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» пройдет при закрытых трибунах

16:22
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Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между ЛАСК и «Манчестер Юнайтед» может пройти без зрителей, сообщает официальный Twitter австрийской команды. Встреча состоится 12 марта в Линце.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии за сутки выросло на 45, во вторник достигнув 157, сообщило министерство внутренних дел республики.

В понедельник утром министерство здравоохранения Австрии сообщало о 112 заболевших, в середине дня обновило число до 131. Также сообщалось, что два человека уже выздоровели.

В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение коронавируса в стране — прекращаются прямые рейсы в Иран, Южную Корею, а также аэропорты Милана и Болоньи, будут проводиться медицинские проверки в ряде пунктов на границе с Италией, для граждан третьих стран, которые будут прилетать в Австрию из затронутых вирусом регионов, обязательным требованием теперь будет подтверждение от врача об отсутствии коронавируса.

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